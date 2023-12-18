Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз работает над сериалом о лечебнице Аркхэм по вселенной DC. Об этом рассказал глава DC Studios Джеймс Ганн во время общения с поклонниками в соцсетях.
«Мэтт продюсирует сериал „Аркхэм“ внутри новой DCU. Мы любим Мэтта как режиссера и как продюсера, так что он будет снимать проекты, как в рамках вселенной „Бэтмена“, так и в рамках DCU», — прокомментировал Ганн.
Создатель «Отряда самоубийц» уточнил, что выход проекта о психиатрической больнице для самых опасных злодеев всегда планировался в рамках вселенной DCU, а не в рамках Elseworlds, — альтернативной вселенной, в которой существуют фильмы «Бэтмен» Мэтта Ривза и «Джокер» Тодда Филлипса. О дате премьеры и других подробностях пока неизвестно.
Сиквел картины Ривза о темном рыцаре с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет на экраны 3 октября 2025 года. Планируется, что у фильма появится еще одно продолжение, таким образом, «Бэтмен» станет трилогией. О своем участии в продолжении намекнул актер Барри Кеган, появившийся в первой ленте в образе Джокера.
Ривз также работает над многосерийным спин-оффом о персонаже Пингвина, роль которого в «Бэтмене» исполнил Колин Фаррелл. Премьера сериала намечена на 2024 год.