Мэтт Ривз работает над сериалом о лечебнице Аркхэм по вселенной DC

Создатель «Отряда самоубийц» уточнил, что выход проекта о психиатрической больнице для самых опасных злодеев всегда планировался в рамках вселенной DCU, а не в рамках Elseworlds, — альтернативной вселенной, в которой существуют фильмы «Бэтмен» Мэтта Ривза и «Джокер» Тодда Филлипса. О дате премьеры и других подробностях пока неизвестно.