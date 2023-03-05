Клэнси Браун снимется в сериале про Пингвина из «Бэтмена»

Американский актер Клэнси Браун («Побег из Шоушенка», «Корона») присоединился актерскому составу спин-оффа «Бэтмена» от HBO Max под названием «Пингвин». Об этом пишет Variety.
Браун сыграет Сальватора Марони — криминального босса Готэм-Сити. Персонаж несколько раз упоминался в «Бэтмене», поскольку его арест позволил подняться организации Кармайна Фальконе.
Пингвина вновь исполнит Колин Фаррелл — он сыграл героя в «Бэтмене» Мэтта Ривза, в котором главную роль играет Роберт Паттинсон. Сам Паттинсон тоже может появиться в сериале в эпизодической роли.
Также в ролях: Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит»), Майкл Келли («Карточный домик»), Дирдри О’Коннелл («Вечное сияние чистого разума»), Шохре Агдашлу («Анатомия страсти»), Рензи Фелиз (озвучка «Энканто») и другие.
Автор предстоящего шестисерийного шоу «Пингвин» для HBO Max — Лорен ЛеФранк. Картина расскажет о том, как персонаж комиксов DC Пингвин пришел к власти над преступным миром Готэм-Сити.