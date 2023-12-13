Барри Кеган прокомментировал появление Джокера в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза

Актер Барри Кеган, сыгравший Джокера в заключительной сцене «Бэтмена», прокомментировал возможное появление своего персонажа в сиквеле фильма Мэтта Ривза в недавнем интервью для интернет-портала Etalk.
«Я действительно не могу ничего сказать по этому поводу. Но это было бы захватывающе, не правда ли? Увидеть, как Джокер снова возвращается к жизни. Моя улыбка говорит сама за себя, вы понимаете, что я имею в виду?» — сказал Кеоган.
Выход нового фильма о Темном рыцаре запланирован на 3 октября 2025 года. Съемки картины должны стартовать в ноябре 2024-го. Режиссер Ривз рассказал, что пишет сценарий сиквела вместе с исполнителем главной роли Робертом Паттинсоном. Также постановщик поделился планами на третью часть франшизы.
В следующем году выйдет еще один проект Ривза по вселенной «Бэтмена» — мини-сериал «Пингвин» о персонаже Освальде Кобблпоте в исполнении Колина Фаррелла.