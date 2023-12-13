Барри Кеган прокомментировал появление Джокера в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза

«Я действительно не могу ничего сказать по этому поводу. Но это было бы захватывающе, не правда ли? Увидеть, как Джокер снова возвращается к жизни. Моя улыбка говорит сама за себя, вы понимаете, что я имею в виду?» — сказал Кеоган.