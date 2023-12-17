Барсы, манул и «наркокурьер»: «Медиалогия» выбрала самых популярных котов в СМИ в 2023 году

«Медиалогия» выпустила рейтинг самых популярных котов в 2023 году. Для этого компания отследила упоминания питомцев в российских СМИ.
Первую строчку списка занял кот Паша, досаждавший сотрудникам «Эрмитажа» в течение двух месяцев. Он прятался в вентиляции, выходил оттуда по ночам и заставлял срабатывать сигнализацию. В декабре музейным работникам все-таки удалось выманить его и вернуть в подвал.
Следом мониторинговая компания разместила историю Котика, убежавшего из переноски в аэропорту Внуково в июле. На его поиски потребовалось больше 500 человек, и продлились они неделю, но наконец он сам выбежал на летное поле.
Третью строчку «Медиалогия» отдала коту Беляшу из Вологды. В июле сотрудники аварийно-спасательной службы обратили внимание на его лишний вес и отстранили от работы. Спустя месяц диеты он сбросил полтора килограмма и вернулся к должностным обязанностям.
Полный список самых популярных котов по версии «Медиалогии»:
1) кот по кличке Паша, которого два месяца ловили сотрудники «Эрмитажа»;
2) кот Котик, сбежавший из переноски в багажном отделении аэропорта Внуково;
3) потолстевший кот Беляш, которого спасатели отстранили от службы за лишний вес, а затем взяли обратно;
4) новорожденный манул Шу из ленинградского зоопарка, который смешно шипит на людей;
5) котята снежного барса, напавшие на фотоловушку на Алтае;
6) кот-наркокурьер из исправительной колонии в Иваново;
7) кошка Соня, спасшая девочку от смерти в пожаре в Челябинске;
8) кот Уголек, спасенный пожарными в Петербурге;
9) британская кошка Белла, которая мурчит рекордно громко;
10) кот Рыжий, который изнутри закрыл входную дверь квартиры в Шатуре и следил за расстроенным хозяином из окна.