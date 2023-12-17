Барсы, манул и «наркокурьер»: «Медиалогия» выбрала самых популярных котов в СМИ в 2023 году

1) кот по кличке Паша, которого два месяца ловили сотрудники «Эрмитажа»;

2) кот Котик, сбежавший из переноски в багажном отделении аэропорта Внуково;

3) потолстевший кот Беляш, которого спасатели отстранили от службы за лишний вес, а затем взяли обратно;

4) новорожденный манул Шу из ленинградского зоопарка, который смешно шипит на людей;

5) котята снежного барса, напавшие на фотоловушку на Алтае;

6) кот-наркокурьер из исправительной колонии в Иваново;

7) кошка Соня, спасшая девочку от смерти в пожаре в Челябинске;

8) кот Уголек, спасенный пожарными в Петербурге;

9) британская кошка Белла, которая мурчит рекордно громко;

10) кот Рыжий, который изнутри закрыл входную дверь квартиры в Шатуре и следил за расстроенным хозяином из окна.