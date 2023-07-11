Во Внуково нашли кота, сбежавшего из переноски неделю назад

В аэропорту Внуково обнаружили кота по кличке Котик, который сбежал из переноски семь дней назад. Об этом сообщил «Эпиграф».
Животное поймали в ночь с 10 на 11 июля неподалеку от места стоянки самолета. Сотрудники аэропорта смогли забрать Котика с летного поля без применения котоловки или других спецсредств.
«Сотрудники Международного аэропорта Внуково расклеивали листовки, обследовали территорию воздушной гавани. Через неделю поиски увенчались успехом», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Во время поисков беглеца нашли еще одного потерявшегося кота. Ему планируют найти подобрать новых хозяев. Котика же уже вернули хозяйке, перед вылетом которой в Якутск он и сбежал.
Супруг женщины рассказал, что после пропажи Котика целый день искал его во Внуково, а вечером обратился в полицию. За неделю к поискам питомца присоединились более 500 добровольцев.
«Кот провел без воды и еды почти неделю. Когда мы приехали его забирать, он был истощенный, несчастный», — добавил мужчина, отметив, что уже показал кота ветеринарам.