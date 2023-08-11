В Вологде кот Беляш похудел и вернулся на работу в спасательную службу

После временного отстранения от работы Беляша посадили на диету. Сотрудники службы купили ему 10 килограммов корма, который назначил ветеринар. В обед коту дают по 100 грамм корма, на ужин — по 50 грамм. А еще Беляшу купили игрушки — ему нужна подвижность, чтобы держать себя в форме.