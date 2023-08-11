В Вологде кот Беляш похудел и вернулся на работу в спасательную службу

Кот Беляш, которого отстранили от работы в Аварийно-спасательной службе Вологды из‑за лишнего веса, похудел и вернулся к обязанностям. Об этом рассказала ТАСС представительница ведомства Надежда Сашина.
После временного отстранения от работы Беляша посадили на диету. Сотрудники службы купили ему 10 килограммов корма, который назначил ветеринар. В обед коту дают по 100 грамм корма, на ужин — по 50 грамм. А еще Беляшу купили игрушки — ему нужна подвижность, чтобы держать себя в форме.
Во время диеты кот съел что‑то на улице и заболел. Тогда Надежда с мужем решили забрать его к себе домой, где живет кошка Марфа, которая также соблюдает диету.
«Месяц они жили бок о бок, миска к миске, не ругались. Диета далась Беляшу непросто, он устраивал нам „голодные обмороки“, особенно, когда я что‑то готовила на кухне — падал на спину лапами кверху и даже рот приоткрывал, настоящий актер!», — говорит Сашина.
Диета пошла Беляшу на пользу — за месяц он скинул полтора килограмма и теперь весит 5,5 килограмм. После удачного похудения кота вернули в здание Аварийно-спасательной службы. Как отмечает Надежда, он был рад возвращению и сразу побежал в гараж, на свой любимый диван.
Теперь Беляш вновь выезжает со спасателями на профилактические мероприятия, которые проводят для школьников и дошколят. Кот помогает привлечь их внимание.
Беляш начал работать со спасателями в мае. Коту часто давали поесть со стола, поэтому питомец набрал лишний вес. Однажды из‑за этого он даже застрял между батареей и стеной.