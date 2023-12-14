Студия A24 работает над адаптацией игры Death Stranding

Киностудия A24 анонсировала адаптацию игры Хидэо Кодзимы «Death Stranding». Компания опубликовала на своем сайте футболку с логотипом, созданным в стиле популярной игры японского разработчика.
Ранее логотип A24 на сайте студии Kojima Production обнаружил пользователь Reddit под ником RedSeven4. Он просматривал сайт и кликнул на баннер с изображением игры OD. Затем реддитер заменил в ссылке одну цифру на другую, и ему открылась картинка с логотипом киностудии.
В последние годы компания A24 стала одной из самых обсуждаемых студий независимого кино. Среди ее самых популярных фильмов — «Всё везде и сразу», «Маяк», «Солнцестояние», «Все страхи Бо», «Убийство священного оленя» и другие.
Один из недавних проектов студии — «Прошлые жизни» — получил приз как «Лучший фильм года» на премии Gotham Awards. В 2022 году в этой номинации выиграла лента «Всё везде и сразу».