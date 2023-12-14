Студия A24 работает над адаптацией игры Death Stranding

Ранее логотип A24 на сайте студии Kojima Production обнаружил пользователь Reddit под ником RedSeven4. Он просматривал сайт и кликнул на баннер с изображением игры OD. Затем реддитер заменил в ссылке одну цифру на другую, и ему открылась картинка с логотипом киностудии.