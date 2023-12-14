Реклама
Новости

Студия A24 работает над адаптацией игры Death Stranding

Александр Голиков
Сегодня в 13:07

Киностудия A24 анонсировала адаптацию игры Хидэо Кодзимы «Death Stranding». Компания опубликовала на своем сайте футболку с логотипом, созданным в стиле популярной игры японского разработчика.

Ранее логотип A24 на сайте студии Kojima Production обнаружил пользователь Reddit под ником RedSeven4. Он просматривал сайт и кликнул на баннер с изображением игры OD. Затем реддитер заменил в ссылке одну цифру на другую, и ему открылась картинка с логотипом киностудии.

В последние годы компания A24 стала одной из самых обсуждаемых студий независимого кино. Среди ее самых популярных фильмов — «Всё везде и сразу», «Маяк», «Солнцестояние», «Все страхи Бо», «Убийство священного оленя» и другие.

Один из недавних проектов студии — «Прошлые жизни» — получил приз как «Лучший фильм года» на премии Gotham Awards. В 2022 году в этой номинации выиграла лента «Всё везде и сразу».

расскажите друзьям
люди
Хидэо Кодзима
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»