A24 хочет выпускать меньше авторских фильмов и больше коммерчески привлекательных проектов

Студия А24 намерена поменять стратегию, рассказали источники изданию TheWrap. Компания хочет выпускать меньше драматического кино и добавить в каталог больше коммерчески привлекательных картин.
Знакомый с компанией топовый голливудский агент рассказал изданию, что этим летом глава отдела закупок A24 Ноа Сакко объезжал агентства талантов в поисках «экшенов и проектов по крупным IP». По словам источника, студия больше не хочет делать «упор на традиционные драмы с характером/авторскими мотивами».
Одним из приобретений в рамках новой стратегии могут стать права на знаковую хоррор-франшизу «Хэллоуин», о настойчивом интересе A24 к ним в прошлом уже сообщало издание Bloody Disgusting.
«Каждый в сфере независимого кино понимает, что A24 необходимо переориентироваться на более коммерческие фильмы наряду с артхаусными. При оценке в 2,5 млрд долларов совершенно очевидно, что им необходимо расширяться в сторону более коммерческих фильмов», — сказал TheWrap руководитель одной из американских компаний-дистрибьюторов.
Близкий к A24 источник издания объяснил, что студия хочет «расширить угол зрения», и обратил внимание журналистов на то, что в портфолио компании есть документальные проекты (например, фильм о баскетболисте Стефене Карри для Apple TV+), сериалы (например, экранизация мемуаров Пэрис Хилтон), проекты по крупным франшизам (например, сериал-приквел «Crystal Lake» к серии хорроров «Пятница, 13-е» от автора «Ганнибала» Брайана Фуллера), а также амбициозные экшен-эпопеи (такие как разрабатываемая «Гражданская война» Алекса Гарленда).
Смена стратегии, скорее всего, объясняется финансовыми неудачами некоторых драматических картин, отмечает один из продюсеров в разговоре с изданием. Фильмы вроде «Волн» (2019) и «Зеленого рыцаря» (2021) принесли студии убытки на десятки млн долларов, а на недавнем «Все страхи Бо» были потеряны 35 млн долларов.
В этом году A24 выпустила уже 15 проектов для кинотеатров и ТВ. Среди них комедийная драма «Ты ранил мои чувства», которая собрала в прокате лишь 5,6 млн долларов, а режиссерский дебют Джесси Айзенберга «Когда ты закончишь спасать мир» выручил всего 196 тыс. долларов, несмотря на участие Джулианны Мур и Финна Вольфхарда.
«Авторское кино — это паршивый бизнес с большими рисками, он лишь отталкивает потенциальных покупателей и инвесторов. Такие компании либо живут недолго, либо не растут. Не важно, сколько у тебя наград, ты не можешь постоянно терять деньги», — подчеркивает влиятельный агент.
Другая проблема, считает автор материала TheWrap, это отношение кинематографистов к A24 лишь как к месту для шага вперед. В прошлом Грета Гервиг сняла для студии «Леди Бёрд», а затем сделала «Маленьких женщин» вместе с Sony и «Барби» вместе с Warner Bros. Роберт Эггерс заработал славу вместе с «Ведьмой» и «Маяком», но «Варяга» и ремейк «Носферату» разрабатывал уже с Universal. С прошлым подходом A24 просто не могла дать им большие бюджеты для масштабных проектов.