A24 хочет выпускать меньше авторских фильмов и больше коммерчески привлекательных проектов

Другая проблема, считает автор материала TheWrap, это отношение кинематографистов к A24 лишь как к месту для шага вперед. В прошлом Грета Гервиг сняла для студии «Леди Бёрд», а затем сделала «Маленьких женщин» вместе с Sony и «Барби» вместе с Warner Bros. Роберт Эггерс заработал славу вместе с «Ведьмой» и «Маяком», но «Варяга» и ремейк «Носферату» разрабатывал уже с Universal. С прошлым подходом A24 просто не могла дать им большие бюджеты для масштабных проектов.