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Вышел первый трейлер «Гражданской войны» Алекса Гарленда

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:11

A24 выпустила первый трейлер экшн-эпопеи «Гражданская война». Ее премьера состоится 26 апреля.

Действие ленты развивается в недалеком будущем в США во время гражданской войны, когда правительство наносит авиаудары по мирным жителям, а журналистов расстреливают на месте в Капитолии.

«Граждане Америки, так называемые западные силы Техаса и Калифорнии потерпели очень большое поражение от рук военных Соединенных Штатов», — произносит в видео Ник Офферман, изображающий президента США.

«Гонка за Белый дом в Америке недалекого будущего, балансирующей на острие бритвы», — гласит синопсис проекта.

В фильме помимо Офферама снялись Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кайли Спени, Стивен МакКинли Хендерсон и Соноя Мизуно.

В качестве режиссера выступил Алекс Гарленд («Аннигиляция» и «Род мужской»). Это уже третий фильм, который режиссер снял совместно с с A24, после «Из машины» и «Мужчин».

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