Вышел первый трейлер «Гражданской войны» Алекса Гарленда

A24 выпустила первый трейлер экшн-эпопеи «Гражданская война». Ее премьера состоится 26 апреля.
Действие ленты развивается в недалеком будущем в США во время гражданской войны, когда правительство наносит авиаудары по мирным жителям, а журналистов расстреливают на месте в Капитолии.
«Граждане Америки, так называемые западные силы Техаса и Калифорнии потерпели очень большое поражение от рук военных Соединенных Штатов», — произносит в видео Ник Офферман, изображающий президента США.
«Гонка за Белый дом в Америке недалекого будущего, балансирующей на острие бритвы», — гласит синопсис проекта.
В фильме помимо Офферама снялись Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кайли Спени, Стивен МакКинли Хендерсон и Соноя Мизуно.
В качестве режиссера выступил Алекс Гарленд («Аннигиляция» и «Род мужской»). Это уже третий фильм, который режиссер снял совместно с с A24, после «Из машины» и «Мужчин».