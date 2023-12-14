Против певца Шарлота возбудили еще одно уголовное дело из‑за сожжения паспорта

В Самаре в отношении певца Шарлота возбудили еще одно уголовное дело — на этот раз по статье 325 УК РФ о похищении или повреждении документов. Об этом сообщил ТАСС.
Музыканта обвинили в преступлении после того, как он публично сжег собственный паспорт. Для Шарлота это обвинение стало уже третьим. Ранее певец стал фигурантом дел о реабилитации нацизма и публичных действиях, оскорбляющих чувства верующих.
2 декабря суд в Самаре арестовал Шарлота вплоть до 24 января. Причиной всех обвинений стали ролики, которые артист выкладывал в социальных сетях.
В одном музыкант порвал букву Z в цветах георгиевской ленты, в другом переделал «текст песни „День Победы“ с явно оскорбительным характером»; а на третьем испортил военный билет, а затем прибил его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла.
До этого в Петербурге музыкант получил 13 суток ареста за административное правонарушение — мелкое хулиганство. Это произошло сразу после того, как Шарлот вернулся в Россию из Армении.
В петербургском суде решили, что в день прилета певец нарушал общественный порядок: матерился в общественном месте, махал руками, приставал к гражданам. Происходило это, по словам пресс-службы суда, на набережной Обводного канала, 205, — по этому адресу находится отдел полиции.