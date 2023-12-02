Шарлот признал вину по делам о реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Его отправили в СИЗО

Отвечая на вопрос прокурора, зачем вернулся в Россию, Шарлот сказал: «Оппозиция обработала мозги. И недавно в секторе Газа начались всем известные события. Я наполовину еврей, на вторую араб. И я увидел западную точку зрения на эту ситуацию. Мне кажется, что оппозиция проплачена Западом, и мне нужно вернуться в Россию, чтобы поддерживать страну. И да, я избавился от пейсов». Отец музыканта добавил, что сын «хотел бы СВО на гонорары».