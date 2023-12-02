Шарлот признал вину по делам о реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Его отправили в СИЗО

Эдуард Шарлот признал вину по уголовным делам о реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Певца отправили в СИЗО до 24 января, передает корреспондент 63.ru из зала суда.
Сегодня состоялось заседание Кировского районного суда Самары по мере пресечения для Шарлота. Его обвиняют по трем уголовным делам, два из которых возбуждены по статье «Реабилитация нацизма» (часть 4 статьи 354.1 УК), а третье — по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (статья 148 УК).
Криминальными следствие посчитало видео, которые Шарлот выкладывал в своем инстаграме*. В одном музыкант порвал букву Z в цветах георгиевской ленты, в другом переделал «текст песни „День Победы“ с явно оскорбительным характером»; а на третьем испортил военный билет, а затем прибил его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла.
«Признавал вину на допросе. Раскаивался», — сказал в суде следователь, занимающийся делами Шарлота. По мнению обвинения, артист мог бы снова уехать из России и продолжить постить ролики, а в деле также указано некое неустановленное лицо, которое помогало Шарлоту в съемках.
Отвечая на вопрос прокурора, зачем вернулся в Россию, Шарлот сказал: «Оппозиция обработала мозги. И недавно в секторе Газа начались всем известные события. Я наполовину еврей, на вторую араб. И я увидел западную точку зрения на эту ситуацию. Мне кажется, что оппозиция проплачена Западом, и мне нужно вернуться в Россию, чтобы поддерживать страну. И да, я избавился от пейсов». Отец музыканта добавил, что сын «хотел бы СВО на гонорары».
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