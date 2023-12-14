Французская актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах, покончила с собой

По факту смерти французской актрисы Эмманюэль Дебевер, первой обвинившей Жерара Депардье в сексуализированном насилии, возбуждено уголовное дело, передает Daily Mail со ссылкой на прокуратуру Парижа. 7 декабря она бросилась в Сену.
60-летняя Дебевер исчезла из дома в Париже, в котором она жила не одна, а восемь дней спустя спрыгнула в реку. Актриса выжила, сотрудники службы экстренной помощи вытащили ее из воды, но вскоре после этого она скончалась в больнице.
Именно в тот день, когда Дебевер пыталась покончить с собой, по всей Франции транслировался новый документальный фильм под названием «Жерар Депардье: Падение людоеда». В нем рассказывались подробности нападения Депардье, когда актриса была еще 19-летним подростком. В 1982 году она вместе с Депардье сыграла в драме Анджея Вайды «Дантон», после чего закончила актерскую карьеру.
В 2019 году Дебевер рассказала, как Депардье лапал ее в конной карете на съемочной площадке. «Этот монстр позволял себе вдоволь насладиться во время съемок, максимально используя интимную обстановку внутри кареты. Сунул свою толстую лапу мне под юбку, чтобы, по его словам, мне стало лучше… я не хотела, чтобы это произошло», — вспоминала она.
В апреле 13 женщин обвинили Депардье в насилии и сексуализированных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Их показания дополнили обвинения актрисы Шарлотты Арнольд. В 2018 году она подала иск к Депардье, обвинив его в изнасиловании. По словам Арнольд, она дважды подвергалась домогательствам во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера в Париже.
В октябре 2023-го Депардье ответил на обвинения, заявив, что больше не может мириться с тем, что читает о себе в последние несколько месяцев. Свою вину он отрицает, подчеркивая, что никогда не поступал с женщинами плохо: «Обидеть женщину — это все равно, что ударить ногой в живот собственную мать».
7 декабря актриса Элен Дарра присоединилась к обвинениям. Она утверждает, что Депардье приставал к ней на съемках фильма «Дискотека» 2007 года. В тот момент она не стала рассказывать об этом из‑за опасений за свою карьеру.