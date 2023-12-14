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Путин: никакой вакханалии с запретами абортов нет, в этой области нужно действовать аккуратно

Семён Гудошников
Сегодня в 16:13

Владимир Путин во время подведения итогов года прокомментировал ситуацию с ограничениями абортов в России.

Ему зачитали сообщение «из Москвы»: «Просим остановить вакханалию с абортами. Запрет в частных клиниках приведет к увеличению нагрузки на государственные больницы, которые и так ввиду реформы здравоохранения беспощадно сокращают. Запрет абортов — это прямой путь к подпольной деятельности врачей и увеличению смертности среди женщин».

В ответ Путин заявил, что никаких запретов на аборты нет. «Почему говорят о какой‑то вакханалии и запретах? Их же нет», — прокомментировал он.

Президент сказал, что в этой области нужно действовать очень аккуратно. «Разумеется, мне известна позиция церкви. Другой позиции у церкви быть и не может. Потому что церковь борется за жизнь каждого человека», — утверждает президент.

По его словам, государство заинтересовано в том, чтобы женщина, узнав о беременности, решала сохранить ребенка, но права женщины должны соблюдаться. Он считает, что «решение проблемы лежит как минимум в двух областях» — это обращение к традиционным ценностям и материальное благосостояние.

В последнее время ряд российских регионов ограничили аборты. В Нижегородской области запретили искусственное прерывание беременности в частных клиниках. В Татарстане, Курской, Челябинской, Липецкой областях и Крыму частные клиники полностью или частично отказались от проведения абортов. Мордовия, Калининградская и Тверская области ввели на своей территории штрафы за склонение к абортам. Аналогичные инициативы обсуждаются в Республике Коми, Тамбовской и Нижегородской областях.

Нижегородские депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить аборты в частных клиниках по всей России. В конце ноября зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что инициативы регионов по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне и «должны стать предметом федеральных решений».

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