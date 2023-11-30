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В Госдуму внесут законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Семён Гудошников
Сегодня в 13:45

Нижегородские депутаты направят в Госдуму законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне запрет на аборты в частных клиниках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторы инициативы утверждают, что в частных клиниках не соблюдается «неделя тишины» и не проводится консультирование женщин с психологом и юристом. Запрет проводить в них аборты улучшит демографическую ситуацию и снизит число осложнений у женщин, считают депутаты.

Ранее члены комитета по соцвопросам нижегородского заксобрания рекомендовали исключить из проекта поправку, сокращающую с 12 до 8 недель срок беременности, при котором возможен аборт по согласию женщины. По мнению депутатов, на восьмой неделе беременность невозможно диагностировать у женщин с гинекологическими заболеваниями и патологиями. Кроме того, за это время у женщины будет недостаточно времени на консультации.

Тем временем зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что инициативы регионов по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне и «должны стать предметом федеральных решений».

Штрафы за склонение к аборту с этой осени действуют в Мордовии, Тверской и Калининградской областях. Власти Крыма, Курской и Челябинской областей заявили, что частные клиники в регионах отказались от лицензий на аборты добровольно.

В середине ноября принять федеральный закон о запрете склонения женщины к аборту предложил патриарх Кирилл. Госдума начала изучать этот вопрос после его инициативы.

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