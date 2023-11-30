В Госдуму внесут законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Авторы инициативы утверждают, что в частных клиниках не соблюдается «неделя тишины» и не проводится консультирование женщин с психологом и юристом. Запрет проводить в них аборты улучшит демографическую ситуацию и снизит число осложнений у женщин, считают депутаты.
Ранее члены комитета по соцвопросам нижегородского заксобрания рекомендовали исключить из проекта поправку, сокращающую с 12 до 8 недель срок беременности, при котором возможен аборт по согласию женщины. По мнению депутатов, на восьмой неделе беременность невозможно диагностировать у женщин с гинекологическими заболеваниями и патологиями. Кроме того, за это время у женщины будет недостаточно времени на консультации.
Тем временем зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что инициативы регионов по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне и «должны стать предметом федеральных решений».
Штрафы за склонение к аборту с этой осени действуют в Мордовии, Тверской и Калининградской областях. Власти Крыма, Курской и Челябинской областей заявили, что частные клиники в регионах отказались от лицензий на аборты добровольно.
В середине ноября принять федеральный закон о запрете склонения женщины к аборту предложил патриарх Кирилл. Госдума начала изучать этот вопрос после его инициативы.