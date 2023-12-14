Путин: мир будет, когда мы достигнем заявленных целей, необходимости во второй волне мобилизации нет

По словам Путина, во время переговоров, которые имели место в начале спецоперации, украинская сторона не соглашалась, что необходима денацификация, что в стране есть фашизация. «Говорили что таких настроений нет. Но как же нет, когда национальный герой не просто националист, а нацист — Бандера, возведеденный в ранг национального героя», — заявил президент.