Путин: мир будет, когда мы достигнем заявленных целей, необходимости во второй волне мобилизации нет

Мир с Украиной будет тогда, когда Россия достигнет поставленных целей, сказал во время подведения итогов года Владимир Путин. Он уточнил, что задачи военной операции не менялись — денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус.
По словам Путина, во время переговоров, которые имели место в начале спецоперации, украинская сторона не соглашалась, что необходима денацификация, что в стране есть фашизация. «Говорили что таких настроений нет. Но как же нет, когда национальный герой не просто националист, а нацист — Бандера, возведеденный в ранг национального героя», — заявил президент.
В пример фашизации Украины он привел инцидент в парламенте Канады. На его заседание, в котором также участвовал президент Украины Владимир Зеленский, пригласили 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунку.
Хунку представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Присутствующие в зале, включая Зеленского, встретили 98-летнего мужчину аплодисментами. Ответственность за приглашение ветерана СС взял на себя спикер палаты общин Энтони Рот, который извинился за инцидент и подал в отставку, руководитель офиса Зеленского сказал, что они не контроллируют, кого приглашают в парламент Канады.
Вот как Путин во время прямой линии прокомментировал произошедшее в канадской палате общин: «Когда руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в холокосте, это что, не проявление нацизма? Поэтому вопрос денацификации, он актуальный».
Затронув вторую заявленную цель военной операции — демилитаризацию, Путин рассказал об уничтожении поставленной Украине техники. «Сегодня Украина почти ничего уже не производит. Все привозят, извините за моветон, на халяву, но эта халява может закончиться», — считает президент.
Говоря о возможной второй волне мобилизации, Путин сказал, что пока в ней нет необходимости. По его словам, к армии присоединяется достаточное число контрактников — по полторы тысячи ежедневно по всей стране. Президент утверждает, что в целом после начала военной операции контракт с Минобороны подписали 486 тыс. человек.