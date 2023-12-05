В Ярославле переснимают финальную серию «Слова пацана»

«Съемки фильма идут до сих пор. Вчера на Суздальском шоссе переснимали восьмую серию, сегодня работа продолжится на Резинотехнике», — заявил Ваксман. По данным СМИ, именно в этом спальном районе находится комиссионная лавка, а также ДК «Гамма», где в сериале проходят дискотеки.