В Ярославле переснимают финальную серию «Слова пацана»

В Ярославле переснимают финальную, восьмую серию нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает MSK1.ru со ссылкой на российского актера и учредителя компании «Ярсинема» Юрия Ваксмана.
С чем это связано, не уточняется. «Афиша Daily» запросила комментарий у пресс-службы онлайн-кинотеатра Start.
«Съемки фильма идут до сих пор. Вчера на Суздальском шоссе переснимали восьмую серию, сегодня работа продолжится на Резинотехнике», — заявил Ваксман. По данным СМИ, именно в этом спальном районе находится комиссионная лавка, а также ДК «Гамма», где в сериале проходят дискотеки.
Премьера проекта Жоры Крыжовникова о молодежных группировках Казани конца 1980-х состоялась 9 ноября. Главный герой сериала — 14-летний Андрей из интеллигентной семьи. Он регулярно сталкивается с прессингом уличных подростков и, чтобы защитить себя, заводит дружбу с «пацанами». Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея в сложноустроенный мир улиц.
На данный момент на стримингах вышло всего пять серий. Сериал приобрел колоссальную популярность среди подростков, несмотря на возрастное ограничение 18+. «Слова пацана» вошел в топ-5 сериалов на «Кинопоиске», опередив «Сопрано» и «Офис».