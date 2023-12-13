«Путь в никуда»: губернатор Курской области выступил против запрета абортов

Губернатор Курской области Роман Старовойт выступил против запрета абортов. Он назвал его «путем в никуда», сообщило издание «Секунда».
Старовойт заявил, что «ни в коем случае нельзя запрещать аборты». «Это право и личное решение самой женщины, оно должно быть неприкасаемо», — подчеркнул губернатор.
Он также отметил, что в его регионе частные клиники продолжат работать и заниматься прерыванием беременности. При этом некоторые клиники сами отказались от проведения абортов.
«В Курске четыре клиники приняли добровольное решение отказаться от лицензии на аборты, повторюсь, добровольное», — сказал Старовойтов.
Губернатор также прокомментировал новый закон о запрете склонения к аборту. «Мы имеем в виду исключительно пропаганду чайлдфри, это прессинг и насаждение», — объяснил глава Курской области.
Старовойт добавил, что «обсуждение на семейном совете не будет являться пропагандой, или обсуждение врача и будущей мамы».
Ранее Курская областная дума запретила склонение женщин к абортам и пропаганду чайлдфри. Закон предусматривает административные штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей для граждан и от 10 до 20 тыс. для должностных лиц, а для юридических — от 30 до 50 тыс. рублей.
Мордовия, Калининградская и Тверская области также ввели на своей территории запрет на склонение к абортам. Аналогичные инициативы обсуждаются в Тамбовской и Нижегородской областях, а также в Республике Коми.
В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Авторы инициативы утверждают, что в частных клиниках не соблюдается «неделя тишины» и не проводится консультирование женщин с психологом и юристом.