На Камчатке прямую линию Путина анонсировали в духе «Слова пацана». Дума требует провести проверку

Правительство Камчатского края анонсировало в своем официальном телеграм-канале прямую линию Владимира Путина в стиле сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Лицо главного героя Вовы Адидаса заменили лицом президента. «„Слово пацана“, которое реально стоит посмотреть», — гласит афиша.
На момент написания заметки скандальный пост уже был удален. Депутат Госдумы от Камчатского края Федот Тумусов призвал Роскомнадзор и МВД провести проверку. «Я этой картинки не видел, но соответствующие органы должны этим [инцидентом] заниматься и дать правовую оценку», — сказал он.
По словам депутата, делать такие коллажи неэтично. «Помните, во Франции был случай, когда там что‑то не то нарисовали, — и это имело очень большие последствия. Поэтому ко всем таким вещам надо относиться очень серьезно», — добавил Тумусов.
14 декабря прямая линия с Путиным пройдет впервые с 2021 года, в 2022-м она была отменена без объяснения причин. На пресс-конференции президент, как правило, озвучивает основные экономические и социальные показатели, а затем отвечает на вопросы.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России.
Наибольшей популярностью оно пользуется у подростков, сейчас у видео с соответствующим хештегом больше 6,6 млрд просмотров в тиктоке. Песня дуэта «Аигел» «Пыяла» на волне успеха вышла на первые места в глобальном чарте Shazam, «ВКонтакте», «Яндекс Музыки» и Apple Music.
Детская омбудсвумен Татарстана Ирина Волынец и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просили Роскомнадзор запретить сериал, аргументируя это тем, что проект якобы плохо влияет на молодежь. РКН не нашел нарушений в «Слове пацана».