Реклама
Новости

На Камчатке прямую линию Путина анонсировали в духе «Слова пацана». Дума требует провести проверку

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:10

Правительство Камчатского края анонсировало в своем официальном телеграм-канале прямую линию Владимира Путина в стиле сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Лицо главного героя Вовы Адидаса заменили лицом президента. «„Слово пацана“, которое реально стоит посмотреть», — гласит афиша.

На момент написания заметки скандальный пост уже был удален. Депутат Госдумы от Камчатского края Федот Тумусов призвал Роскомнадзор и МВД провести проверку. «Я этой картинки не видел, но соответствующие органы должны этим [инцидентом] заниматься и дать правовую оценку», — сказал он.

1 из 2
2 из 2

По словам депутата, делать такие коллажи неэтично. «Помните, во Франции был случай, когда там что‑то не то нарисовали, — и это имело очень большие последствия. Поэтому ко всем таким вещам надо относиться очень серьезно», — добавил Тумусов.

14 декабря прямая линия с Путиным пройдет впервые с 2021 года, в 2022-м она была отменена без объяснения причин. На пресс-конференции президент, как правило, озвучивает основные экономические и социальные показатели, а затем отвечает на вопросы.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России.

Наибольшей популярностью оно пользуется у подростков, сейчас у видео с соответствующим хештегом больше 6,6 млрд просмотров в тиктоке. Песня дуэта «Аигел» «Пыяла» на волне успеха вышла на первые места в глобальном чарте Shazam, «ВКонтакте», «Яндекс Музыки» и Apple Music.

Детская омбудсвумен Татарстана Ирина Волынец и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просили Роскомнадзор запретить сериал, аргументируя это тем, что проект якобы плохо влияет на молодежь. РКН не нашел нарушений в «Слове пацана».

Подробности по теме
«Слово пацана» или слова Путина? Сложный тест
расскажите друзьям
теги
ГосдумаРоскомнадзорЯндексApple
люди
Владимир ПутинФедот ТумусовЖора КрыжовниковИрина ВолынецНина Останина
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»