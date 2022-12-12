Большой пресс-конференции Путина в 2022 году не будет

Дмитрий Песков заявил, что большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не будет. Его слова передает ТАСС.
«Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с [журналистами], как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных [визитов]», — сказал пресс-секретарь президента.
Большая пресс-конференция президента проводилась ежегодно с 2001 года. На ней озвучиваются основные экономические и социальные показатели, а затем журналисты задают вопросы.
В 2021 году Путин говорил об экономике страны, пандемии, иноагентах, пытках в российских тюрьмах и многом другом.