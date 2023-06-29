Вышел новый трейлер второй части «Дюны»

На ютуб-канале Warner Bros. Pictures опубликовали новый трейлер фильма «Дюна: Часть вторая», который выйдет на экраны кинотеатров 3 ноября.
В трехминутном ролике впервые показали героя Кристофера Уокена. Актер сыграл в картине падишах-императора Вселенной. Помимо него, в трейлере можно увидеть Тимоте Шаламе, Зендаю, Ребекку Фергюсон, Джоша Бролина и других артистов.
Новая лента режиссера Дени Вильнева станет продолжением предыдущей, вышедшей в 2021 году. В ней Пол Атрейдес попытается отомстить за свою семью и вернуть власть. Для этого он объединится с Чани и фременами.
«Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он стремится предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он», — говорится в описании фильма.
В актерский состав картины войдут Остин Батлер, Флоренс Пью, Дейв Батиста, Леа Сейду, Стивен Маккинли Хендерсон, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг и Хавьер Бардем.
Сценарий «Дюны 2» написал Вильнев вместе с Джоном Спайтсом. Продюсерами проекта стали Мэри Парент, Кейл Бойтер, Вильнев, Таня Лапуант, Патрик Маккормик, Джош Гроуд, Герберт В. Гейнс, Спейтс, Томас Талл, Брайан Херберг, Байрон Мерритт, Ким Херберт.
Оператором фильма выступил Грейг Фрейзер, художником-постановщиком стал Патрис Верметт, режиссером монтажа — Джо Уолкер, художницей по костюмам — Жаклин Уэст, специалистом по визуальным эффетам — Пол Ламберт, композитором — Ханс Циммер.
По мнению Ребекки Фергюсон, сыгравшей роль леди Джессики, вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. «Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась», — поделилась актриса.
Фанатов вселенной «Дюны» ждет не только сиквел, но и сериал-приквел под названием «Сестричество», который разрабатывают HBO Max и Legendary Television.