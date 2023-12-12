Baza: Навального доставили в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу

Ранее сообщалось, что Навальный трижды пропустил судебные заседания по своим искам в колонии. Его должны были подключать к ним по видеосвязи, но этого не случилось. В ИК-6 это сперва объяснили проблемами с электричеством, однако вскоре сторонники политика заявили, что не знают о его местонахождении. В колонии, по их словам, сообщили, что Навальный больше у них не числится.