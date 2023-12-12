Baza: Навального доставили в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу

Оппозиционера Алексея Навального этапировали из исправительной колонии № 6 во Владимирской области и доставили в Москву. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
По данным СМИ, Навального привезли в столицу для проведения следственных действий по новому уголовному делу. Политик утверждал, что его обвинили в вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ).
Официального подтверждения о возбуждении дела против Навального нет. Кроме того, ряд источников Baza говорит, что Москва может быть не конечным пунктом этапирования заключенного.
Издание отмечает, что Навального могли этапировать в колонию особого режима — именно в таком учреждении он должен отбывать наказание по делу об экстремизме. Политику предстоит провести в заключении 19 лет.
Ранее сообщалось, что Навальный трижды пропустил судебные заседания по своим искам в колонии. Его должны были подключать к ним по видеосвязи, но этого не случилось. В ИК-6 это сперва объяснили проблемами с электричеством, однако вскоре сторонники политика заявили, что не знают о его местонахождении. В колонии, по их словам, сообщили, что Навальный больше у них не числится.