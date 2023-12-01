Навальный отметил, что сам пока не знает, о чем статья 214 УК РФ. По ней грозит лишение свободы на срок до трех лет за «вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».