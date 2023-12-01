Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил о возбуждении против него еще одного уголовного дела по статье о вандализме. Что именно стало поводом для него, не уточняется.
«Никогда еще осужденный, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью», — написал Навальный в своем телеграм-канале. Дело возбуждено по двум эпизодам, добавил он.
Навальный отметил, что сам пока не знает, о чем статья 214 УК РФ. По ней грозит лишение свободы на срок до трех лет за «вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».
13 октября Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, — обвинив их в участии в экстремистском сообществе. В ответ десятки российских адвокатов призвали коллег к забастовке.
В начале августа суд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы по «экстремистскому делу». Он отбывает наказание в колонии особого режима.