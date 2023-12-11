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Во владимирской колонии сообщили, что Навальный у них больше не числится. Где политик, неизвестно

Семён Гудошников
Сегодня в 20:56

Алексей Навальный больше не числится в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области. Об этом написала в X его пресс-секретарь Кира Ярмыш*.

«Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются», — заявила она.

По словам Ярмыш, в колонии № 7 во Владимирской области также сообщили, что у них оппозиционера нет. Где сейчас находится Навальный, неясно.

С 6 декабря адвокаты политика заявляют, что их не пускают к подзащитному и не выводят на заседания суда по видеосвязи. Они говорили, что ждали у входа в колонию, но их не пропускали.

Навального этапировали из колонии общего режима в Покрове в ИК-6 строгого режима в июне 2022 года, после того как Лефортовский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Срок по «делу Ив Роше» тогда был зачтен.

В августе 2023-го Мосгорсуд приговорил Навального еще к 19 годам лишения свободы по «экстремистскому делу». Оппозиционера признали виновным в организации экстремистского сообщества, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма и публичных призывах к нему, реабилитации нацизма и вовлечении несовершеннолетних в опасные действия.

*Минюст внес Киру Ярмыш в список иноагентов.

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Алексей НавальныйИв РошеКира Ярмыш
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