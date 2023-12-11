Во владимирской колонии сообщили, что Навальный у них больше не числится. Где политик, неизвестно

Навального этапировали из колонии общего режима в Покрове в ИК-6 строгого режима в июне 2022 года, после того как Лефортовский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Срок по «делу Ив Роше» тогда был зачтен.