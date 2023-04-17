Ребекка Фергюсон сказала, что вторая часть «Дюны» получилась лучше первой

«Вторая часть лучше первой. Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась. Думаю, вторая часть действительно вышла лучше», — сказала Фергюсон. Собеседник актрисы сказал, что «Дюна-2» занимает первое место в его личном списке самых ожидаемых фильмов.