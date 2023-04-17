Ребекка Фергюсон сказала, что вторая часть «Дюны» получилась лучше первой

Актриса Ребекка Фергюсон, исполнившая роль леди Джессики в фильме «Дюна» Дени Вильнева, поделилась впечатлениями от сиквела. О продолжении она рассказала в интервью проекту Jake’s Takes в рамках промокампании сериала «Бункер».
«Вторая часть лучше первой. Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась. Думаю, вторая часть действительно вышла лучше», — сказала Фергюсон. Собеседник актрисы сказал, что «Дюна-2» занимает первое место в его личном списке самых ожидаемых фильмов.
Грядущая картина продолжит рассказ о путешествии Пола Атрейдеса, когда он объединился с Чани и фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. «Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной Вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он», — гласит официальный синопсис.
Съемки «Дюны-2» завершились в декабре 2022 года.
В продолжении, помимо Фергюсон, вновь появятся Тимоте Шаламе, Зендая, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста. Среди новых имен в актерством составе заявлены Флоренс Пью, Леа Сейду и Сухейла Якуб, а также Остин Батлер в роли Фейд-Раута Харконнена и Кристофер Уокен в роли императора.
Фанатов вселенной «Дюны» ждет не только сиквел, но и сериал-приквел под названием «Сестричество», который разрабатывают HBO Max и Legendary Television.