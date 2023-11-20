«Дюна-2» выйдет в прокат в формате IMAX 70 мм. Фильм получил новую дату релиза

Вторая часть «Дюны» Дени Вильнева будет демонстрироваться в кинотеатрах в формате IMAX с 70-миллиметровой пленкой. Об этом сообщает Collider.
Вильнев пошел на такой шаг после успеха «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, который вернул интерес к IMAX.
Но в отличие от картины Нолана, которая была полностью снята на пленку, вторую часть «Дюны» снимали на цифровые камеры ARRI Alexa IMAX. Тем не менее они дают гораздо более детальное изображение, чем было в первой «Дюне», где лишь около 40% экранного времени соответствует IMAX-формату.
Вильнев ранее в этом году похвалил IMAX: «Резкость , четкость и глубина изображения не имеют себе равных. Для меня главное вот в чем: снимая в формате IMAX 70 мм, вы действительно позволяете экрану исчезнуть. Вы почувствуете 3D без очков. У вас огромный экран, и вы заполняете периферийное зрение аудитории. Вы погружаете ее в мир фильма».
Еще одна новость, связанная с «Дюной: Часть 2», — новая дата релиза. Премьеру фильма перенесли на две недели раньше — на 1 марта 2024 года.
«Дюна-2» расскажет об объединении Пола Атрейдеса с фременами ради войны с заговорщиками, уничтожившими его семью. К своим ролям вернулись Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста и Джош Бролин. Впервые к франшизе присоединились Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен и Остин Батлер.
По мнению Ребекки Фергюсон, сыгравшей роль леди Джессики, вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. «Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах снималась», — поделилась актриса.
Первая «Дюна» вышла в сентябре 2021 года. Она была снята по первой части из цикла научно-фантастических романов Фрэнка Герберта о песчаной планете Арракис и рассказывала о ее жителях и борьбе за невероятно ценный ресурс меланж. Картина собрала более 402 млн долларов в мировом прокате, несмотря на выход в период еще действующих коронавирусных ограничений и одновременный цифровой релиз на платформе HBO Max.