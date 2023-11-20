«Дюна-2» выйдет в прокат в формате IMAX 70 мм. Фильм получил новую дату релиза

Вильнев ранее в этом году похвалил IMAX: «Резкость , четкость и глубина изображения не имеют себе равных. Для меня главное вот в чем: снимая в формате IMAX 70 мм, вы действительно позволяете экрану исчезнуть. Вы почувствуете 3D без очков. У вас огромный экран, и вы заполняете периферийное зрение аудитории. Вы погружаете ее в мир фильма».