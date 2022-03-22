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Суд признал Навального виновным в мошенничестве

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:29

Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Приговор оглашен в выездном режиме в колонии № 2 Владимирской области в городе Покрове, где в настоящий момент содержится оппозиционер.

Навального осудили по четырем эпизодам мошенничества (ст. 159 УК) со средствами, собранными Фондом борьбы с коррупцией*. Следствие считает, что оппозиционер похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей. Кроме того, политика признали виновным в двух эпизодах неуважения к суду в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Ранее гособвинение попросило суд приговорить Навального к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 1,2 млн рублей.

В январе Навального и его соратников Любовь Соболь, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади внесли в реестр организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

* Штабы Навального и ФБК признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

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