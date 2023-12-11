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Зак Снайдер назвал «Оппенгеймера» лучшим фильмом 2023-го

Александр Голиков
Сегодня в 10:10

Зак Снайдер назвал «Оппенгеймера» лучшей картиной 2023 года. Так создатель «Мятежной Луны» ответил на вопрос журналиста о своем любимом фильме этого года во время промоинтервью для своей новой работы.

Выбор режиссера едва ли можно назвать неожиданным. Зак Снайдер и Кристофер Нолан — давние друзья и коллеги.

В недавнем интервью в The Hollywood Reporter создатель «Интерстеллара» в очередной раз похвалил работы Снайдера, вспомнив его фильм «Человек из стали», над которым Нолан работал продюсером.

«Сцена, когда Кевин Костнер говорит юному Кларку, что, кем бы он ни был по происхождению, он все равно его сын, каждый раз вызывает у меня комок в горле. Зак больше всего известен тем, что умеет создавать культовые образы, но его чутье по выбору актеров не имеет равных», — ответил Нолан на вопрос о конкретной сцене, которая запала ему в сердце.

В том же интервью постановщик вспомнил о «Хранителях», которые провалились в прокате в момент выхода в 2009 году, но с тех пор приобрели культовый статус.

«Я всегда считал, что „Хранители“ опередили свое время. Такой блестящей деконструкции супергеройского жанра в кино еще не было. Было бы интересно, что бы произошло, если бы этот фильм вышел после „Мстителей“», — поделился Нолан.

Интернет-портал IMDb также назвал «Оппенгеймера» лучшим фильмом года. Картина вышла 21 июля 2023 года и собрала более 850 млн долларов, став третьей по кассовости в 2023-м.

Мировая премьера нового фильма Снайдера «Мятежная Луна» состоится 22 декабря 2023 года на Netflix. Вторая часть саги, озаглавленная «Дарующий шрамы», выйдет 19 апреля следующего года.

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Зак СнайдерКристофер НоланКевин Костнер
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