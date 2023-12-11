Зак Снайдер назвал «Оппенгеймера» лучшим фильмом 2023-го

«Сцена, когда Кевин Костнер говорит юному Кларку, что, кем бы он ни был по происхождению, он все равно его сын, каждый раз вызывает у меня комок в горле. Зак больше всего известен тем, что умеет создавать культовые образы, но его чутье по выбору актеров не имеет равных», — ответил Нолан на вопрос о конкретной сцене, которая запала ему в сердце.