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Педро Паскаль, «Оппенгеймер» и «Одни из нас»: IMDb показал рейтинг звезд, фильмов и сериалов

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:54

Педро Паскаль возглавил список 100 лучших звезд 2023 года по версии IMDb. Сайт также опубликовал рейтинг по 10 фильмов и сериалов года на основе статистики посещений страниц.

В список лучших звезд также попали Мэри Элизабет Уинстэд (2), Ана де Армас (3), Дженна Ортега (4), Белла Рэмси (5), Марго Робби (6), Киллиан Мерфи (10), Дженнифер Лоуренс (25), Лили-Роуз Депп (27), Том Круз (30), Кристофер Нолан (32), Галь Гадот (35), Брендан Фрейзер (37).

Самым популярным фильмом 2023 года на IMDb стал «Оппенгеймер». Вторую строчку заняла «Барби», а третью «Стражи Галактики. Часть 3». Пятерку лидеров замыкают «Русалочка» и «Джон Уик-4».

Еще в список попали такие ленты, как «Братья Супер Марио в кино» (6), «Пять ночей с Фредди» (7), «Человек-паук: Паутина вселенных» (8), «Убийцы цветочной луны» (9), «Флэш» (10).

Самым популярным сериалом стало шоу HBO «Одни из нас». На втором месте — «Асока», на третьем — «Наследники», на четвертом — «Черное зеркало», а на пятом — «Мандалорец». В топ-10 также вошли «Ван-Пис», «Падение дома Ашеров», «Тед Лассо», «Медведь» и «Поколение „Ви“».

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