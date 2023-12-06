Педро Паскаль, «Оппенгеймер» и «Одни из нас»: IMDb показал рейтинг звезд, фильмов и сериалов

Самым популярным сериалом стало шоу HBO «Одни из нас». На втором месте — «Асока», на третьем — «Наследники», на четвертом — «Черное зеркало», а на пятом — «Мандалорец». В топ-10 также вошли «Ван-Пис», «Падение дома Ашеров», «Тед Лассо», «Медведь» и «Поколение „Ви“».