Netflix выпустил новый трейлер «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Проект вдохновлен классическим фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Фильмы расскажут о группе солдат, которая состоит из повстанцев, крестьян и сирот войны, объединенных желанием отомстить и спасти свой дом. Сражаться им придется с армией тирана Балисария.