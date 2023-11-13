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Netflix выпустил новый трейлер «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Семён Гудошников
Вчера в 09:48

Netflix выпустил новый трейлер первой части фантастического боевика «Мятежная Луна» Зака Снайдера. Релиз фильма запланирован на 22 декабря.

Проект вдохновлен классическим фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Фильмы расскажут о группе солдат, которая состоит из повстанцев, крестьян и сирот войны, объединенных желанием отомстить и спасти свой дом. Сражаться им придется с армией тирана Балисария.

Главная героиня саги — таинственная незнакомка Кора в исполнении Софии Бутеллы («Уличные танцы-2», «Взрывная блондинка»). Также в фильме снялись Чарли Ханнам, Энтони Хопкинс, Джимон Хунсу и другие.

Вторая часть фильма, озаглавленная «Дарующий шрамы», выйдет 19 апреля 2024-го.

Снайдер выступил в роли режиссера, сценариста и сопродюсера картины. За сценарий также отвечают Курт Джонстад и Шей Хаттен.

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Чарли ХаннамАкира КуросаваДжордж ЛукасСофия БутеллаЭнтони Хопкинс
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