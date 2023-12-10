Силовики провели «профилактический рейд» в гей-клубе Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга вместе с сотрудниками ОМОНа и кинологами провели «профилактический рейд» в гей-клубе Fame, где в это время проходила вечеринка. Об этом сообщает корреспондент Ura.ru, который участвовал в рейде.
Проверкой руководил замначальника полиции Екатеринбурга Александр Кашигин. В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что в ходе рейда полицейские проверили «свыше 100 граждан», изъяли девять литров «немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции».
«Сотрудниками Госавтоинспекции составлено шесть административных протоколов по линии безопасности дорожного движения. Предпринимателям, осуществлявшим свою деятельность без соответствующих разрешений, было предложено прекратить нарушение правил торговли и свернуть свои торговые точки. Реализаторы предпочли выполнить распоряжение полиции и поспешили прекратить несанкционированную торговлю», — добавили в полиции.
В рейде вместе с силовиками участвовал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. Он заявил, что проверка проводится «по сообщениям неравнодушных граждан» и не связана с недавним решением Верховного суда РФ о запрете «движения ЛГБТ»*.
30 ноября Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. На следующий день полиция пришла с рейдом в несколько гей-клубов Москвы. Один из старейших гей-клубов России — «Центральная станция» — объявил о закрытии.
*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.