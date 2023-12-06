СМИ: законопроект о запрете абортов в частных клиниках внесут в Госдуму весной

«Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию», — говорится в сообщении.
Кроме этого, по информации агентства, планируется сократить срок, при котором разрешено прерывание беременности.
«Мы постепенно движемся к тому, чтобы проработать эту инициативу, и, условно говоря, [внесем законопроект] весной, когда все будет готово, мы никуда не опаздываем, это дело серьезное, оно касается большого количества людей. Мы это прорабатываем», — сказал изданию депутат.
По его словам, поводом для запрета является то, что коммерческие клиники не дают статистики проведенных операций, а также не соблюдают закон, согласно которому беременным полагаются период тишины и беседы с психологом. «Мы это обсуждаем и с Минздравом, который в целом нас поддерживает. РПЦ тоже такой подход поддерживает», — подчеркивал он.
Толстой также заявил, что в обсуждении находился закон о наделении правами нерожденных детей. «Во многих странах жизнь до рождения также признается и наделяется определенными правами со стороны общества и государства, в том числе и правом защиты неродившегося плода. <…> Он не будет быстро принят, потому что тема очень сложная, деликатная и требует достаточно долгих консультаций», — объяснял парламентарий.
Сейчас аборты ограничены в частных клиниках Крыма, Липецкой области, части учреждений Челябинской, Курской и Калининградской областей, Татарстана, Мордовии и ХМАО. Ограничение на прерывание беременности обсуждается в Новгородской, Нижегородской, Пензенской областях и Приморском крае.
Мордовия, Калининградская и Тверская области также ввели на своей территории запрет на склонение к абортам. Аналогичные инициативы обсуждаются в Тамбовской и Нижегородской областях, а также в Республике Коми.