СМИ: законопроект о запрете абортов в частных клиниках внесут в Госдуму весной

По его словам, поводом для запрета является то, что коммерческие клиники не дают статистики проведенных операций, а также не соблюдают закон, согласно которому беременным полагаются период тишины и беседы с психологом. «Мы это обсуждаем и с Минздравом, который в целом нас поддерживает. РПЦ тоже такой подход поддерживает», — подчеркивал он.