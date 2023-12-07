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Римская империя и красные флаги: TikTok назвал самые популярные тренды 2023 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:08

TikTok подвел итоги года, опубликовав список крупнейших трендов и клипов на ее платформе в этом году.

«2023 год в тиктоке — это год, когда мы спрашивали себя „что можно приготовить из творога?“ и не могли перестать думать о Римской империи», — говорится в заявлении платформы.

Самым популярным в мировом рейтинге стал ролик, в котором австралийская овчарка Кейт пасет овец.

На втором месте — рецепт сосисок с сыром в хлебе.

На третьем — тикток под хитовый трек москвича Алексея Плужникова «Капибара», который завирусился по всему миру.

На четвертом — история о лягушке Фродрике и его напечатанном на 3D-принтере доме. В нем есть бассейн, небольшой водопад и скрытый бункер на случай, если нагрянет хищник.

На пятом — птицы, спорящие в шесть утра.

Рейтинг главных песен в тиктоке по всему миру возглавил трек Twin Ver «Cupid (Sped Up Version)». В топ-10 вошли — гимн разбитых сердец «If We Ever Broke Up» Мэй Стивенс, «Collide (more sped up)» Джастина Ская, «What It Is — Solo Version» Doechii, «มองนานๆ» — FLI:P, «La Bebe (Remix)» — Yng Lvcas & Peso Pluma, «LALA» Майка Тауэрса, гимн расставания «girls like me don’t cry (sped up)» Тхуи и «Makeba» — Jain.

Самыми популярными трендами соцсети стали:

  • Красные, зеленые и бежевые флаги
  • #WesAnderson
  • Фильтр состаривания
  • Мультяшный фильтр
  • Sim Simma Challenge

Тикток также представил незабываемые моменты поп-культуры, которые вирусились в соцсети в 2023 году:

  • Видео с выступлений Тейлор Свифт, Бейонсе, Сабрины Карпентер и Paramore;
  • Простой вопрос, шокировавший многих: «Как часто вы думаете о Римской империи?»;
  • Молочный коктейль Grimace Shake;
  • Вдохновленный евро-танцевальной музыкой 90-х трек «Planet of the Bass»
  • Женские тренды: «лето девушек-крыс», «девичий ужин», «лето девушек-поммидоров», «женская математика» и другие.
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