Римская империя и красные флаги: TikTok назвал самые популярные тренды 2023 года

TikTok подвел итоги года, опубликовав список крупнейших трендов и клипов на ее платформе в этом году.
«2023 год в тиктоке — это год, когда мы спрашивали себя „что можно приготовить из творога?“ и не могли перестать думать о Римской империи», — говорится в заявлении платформы.
Самым популярным в мировом рейтинге стал ролик, в котором австралийская овчарка Кейт пасет овец.
На втором месте — рецепт сосисок с сыром в хлебе.
На третьем — тикток под хитовый трек москвича Алексея Плужникова «Капибара», который завирусился по всему миру.
На четвертом — история о лягушке Фродрике и его напечатанном на 3D-принтере доме. В нем есть бассейн, небольшой водопад и скрытый бункер на случай, если нагрянет хищник.
На пятом — птицы, спорящие в шесть утра.
Рейтинг главных песен в тиктоке по всему миру возглавил трек Twin Ver «Cupid (Sped Up Version)». В топ-10 вошли — гимн разбитых сердец «If We Ever Broke Up» Мэй Стивенс, «Collide (more sped up)» Джастина Ская, «What It Is — Solo Version» Doechii, «มองนานๆ» — FLI:P, «La Bebe (Remix)» — Yng Lvcas & Peso Pluma, «LALA» Майка Тауэрса, гимн расставания «girls like me don’t cry (sped up)» Тхуи и «Makeba» — Jain.
Самыми популярными трендами соцсети стали:
- Красные, зеленые и бежевые флаги
- #WesAnderson
- Фильтр состаривания
- Мультяшный фильтр
- Sim Simma Challenge
Тикток также представил незабываемые моменты поп-культуры, которые вирусились в соцсети в 2023 году:
- Видео с выступлений Тейлор Свифт, Бейонсе, Сабрины Карпентер и Paramore;
- Простой вопрос, шокировавший многих: «Как часто вы думаете о Римской империи?»;
- Молочный коктейль Grimace Shake;
- Вдохновленный евро-танцевальной музыкой 90-х трек «Planet of the Bass»
- Женские тренды: «лето девушек-крыс», «девичий ужин», «лето девушек-поммидоров», «женская математика» и другие.