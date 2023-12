Римская империя и красные флаги: TikTok назвал самые популярные тренды 2023 года

Рейтинг главных песен в тиктоке по всему миру возглавил трек Twin Ver «Cupid (Sped Up Version)». В топ-10 вошли — гимн разбитых сердец «If We Ever Broke Up» Мэй Стивенс, «Collide (more sped up)» Джастина Ская, «What It Is — Solo Version» Doechii, «มองนานๆ» — FLI:P, «La Bebe (Remix)» — Yng Lvcas & Peso Pluma, «LALA» Майка Тауэрса, гимн расставания «girls like me don’t cry (sped up)» Тхуи и «Makeba» — Jain.