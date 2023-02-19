19-летний автор песни о расставании, завирусившейся в тиктоке, подписала контракт с лейблом

Песня «If We Ever Broke Up» («Если мы когда‑нибудь расстанемся») завирусилась в тиктоке и прославила ее автора, 19-летнюю Мэй Стивенс. Девушка подписала контракт с лейблом, рассказала она BBC Newsbeat.
Стивенс работала в супермаркете до того, как «If We Ever Broke Up» «выстрелила». Она второпях (дело было в канун Нового года) выложила короткий ролик в тиктоке с пританцовыванием под свою песню. «Я просто надела самый яркий джемпер, какой нашла, сделала самые ужасные танцевальные движения и ушла на праздник. Проснулась на следующее утро и увидела много всякого спама — видео стало вирусным», — рассказала девушка.
Просмотры в аккаунте Стивенс выросли с нескольких тысяч до миллионов. Это подтолкнуло ее на изменения в своей жизни: она уволилась из супермаркета и решила все свое время посвящать музыке. «Это было маниакально, но я буквально наслаждалась каждой секундой. Это напоминает переход от обычной повседневной работы к любимому делу каждый божий день», — описала Стивенс свое состояние.
В «If We Ever Broke Up» Стивенс поет, что после расставания ей не будет грустно, ведь достаточно вспомнить, что было в этих отношениях, и грозится позвонить отцу экс-партнера, чтобы рассказать, какие гадости говорил его ребенок. В первое время блогеры записывали ролики, посвященные расставаниям, но вскоре перестали ограничиваться только этим.
«Я думаю, что [песня] дает людям энергию босса и, возможно, знак, чтобы они вспомнили, кто они такие. И если у них плохие отношения или кто‑то неправильно к ним относится, они всегда могут уйти», — сказала Стивенс.