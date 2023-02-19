19-летний автор песни о расставании, завирусившейся в тиктоке, подписала контракт с лейблом

Просмотры в аккаунте Стивенс выросли с нескольких тысяч до миллионов. Это подтолкнуло ее на изменения в своей жизни: она уволилась из супермаркета и решила все свое время посвящать музыке. «Это было маниакально, но я буквально наслаждалась каждой секундой. Это напоминает переход от обычной повседневной работы к любимому делу каждый божий день», — описала Стивенс свое состояние.