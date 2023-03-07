Трек москвича «Капибара» завирусился по всему миру. Его уже напевает дочь Канье Уэста

«Хорошо помню, что было уже почти шесть утра и мне никак не удавалось уснуть. Не зная, чем заняться, я решил сесть за компьютер — и идея трека пришла мгновенно. На игровом проекте, в котором я работаю, мы как раз внесли персонажа-капибару. Подходящую мелодию купил в сети у битмейкера, а слова были чистой импровизацией. На запись в итоге ушло всего полчаса», — рассказывает автор мемного трека.