Трек москвича «Капибара» завирусился по всему миру. Его уже напевает дочь Канье Уэста

22-летний москвич Алексей Плужников ради шутки записал трек «Капибара». Он набрал 2 млн просмотров на ютубе без единой рекламы, под него записано уже более 300 тыс. роликов в тиктоке, в том числе от зарубежных пользователей, а на музыкальных сервисах песня входит в топ-200 по прослушиваниям в 28 странах. Рассказываем, как родился ироничный сингл, и показываем самые классные ролики под него.
Газете «Метро» Алексей говорит, что о карьере музыканта он никогда не задумывался — он просто с 2017 года писал веселые треки. А «Капибару» и вовсе придумал спонтанно.
«Хорошо помню, что было уже почти шесть утра и мне никак не удавалось уснуть. Не зная, чем заняться, я решил сесть за компьютер — и идея трека пришла мгновенно. На игровом проекте, в котором я работаю, мы как раз внесли персонажа-капибару. Подходящую мелодию купил в сети у битмейкера, а слова были чистой импровизацией. На запись в итоге ушло всего полчаса», — рассказывает автор мемного трека.
Опубликовав «Капибару», Алексей благополучно про нее забыл. Внезапно песня стала вирусной в соцсетях, особенно в тиктоке, где число видео с ней стало расти в геометрической прогрессии. Самый популярный ролик под этот трек набрал более 40 млн просмотров. О сингле узнали даже за рубежом, об этом говорит знакомый Алексея, который живет в США, а еще — множество тиктоков от иностранцев.
«Но больше всего меня поразило другое. Оказывается, на официальных музыкальных сервисах „Капибара“ входит в топ-200 по прослушиваниям в 28 странах, в восьми из них — в топ-20. Больше всего песенку про большую водосвинку любят в Таиланде, там она на 6-м месте», — рассказывает новоиспеченный артист.
Он отметил, что причин популярности трека сразу две. Во-первых, песня очень простая и быстро запоминается. Во-вторых, мемы с капибарами уже давно гуляют по сети, просто песни про них не было, и Алексей занял свободную нишу.
И хотя Алексей не планировал становиться музыкантом, на фоне популярности «Капибары» он получил предложение стать артистом одного из музыкальных лейблов. Какого именно, он не уточняет. Такую возможность Алексей решил не упускать.
Ту сторону TikTok, где публикуются ролики под «Капибару», за рубежом прозвали CapybaraTok. Пользователи называют ее «безопасным пространством» с одним из наиболее успокаивающих вирусных трендов в соцсети.
Делимся подборкой роликов под мемный трек.
Под влияние CapybaraTok попала даже дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян Норт. На этом видео она напевает «Капибару» вместе с подругой: