ТНТ выпустит фильм про Букиных и снимет второй сезон сериала

О том, что семья Букиных вернется на экраны, стало известно летом этого года. Тогда директор телеканала Тина Канделаки заявила, что ТНТ слышит своего зрителя, поэтому и возвращает на канал «любимых и проверенных временем звезд». Первый трейлер можно посмотреть здесь.