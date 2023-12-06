ТНТ выпустит фильм про Букиных и снимет второй сезон сериала

ТНТ снимет полнометражный фильм про семью Букиных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на креативного продюсера телеканала, режиссера и сценариста одноименного сериала Андрея Никифорова.
«В этом сезоне будет 10 серий, в будущем году планируем второй сезон. И затем будет полный метр», — сказал он.
Премьера нового сериала о семействе Букиных состоится 18 декабря. Сиквел «Счастливы вместе» расскажет о Гене, работающем в обувном магазине, и его жене домохозяйке Даше.
Когда их повзрослевшие дети Света и Рома покидают родительский дом, Гена и Даша начинают жить в свое удовольствие. Они успевают даже переехать в загородный дом. Однако все рушится, когда дети неожиданно возвращаются.
В сериале к своим ролям вернулись Наталья Бочкарева, Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Александр Якин. Актеров Павла Савинкова и Юлию Захарову, которые исполнили роли соседей семейства Букиных — Лены и Толика Полено, в продолжение не позвали. Новых соседей сыграют Екатерина Стулова и Максим Лагашкин.
О том, что семья Букиных вернется на экраны, стало известно летом этого года. Тогда директор телеканала Тина Канделаки заявила, что ТНТ слышит своего зрителя, поэтому и возвращает на канал «любимых и проверенных временем звезд». Первый трейлер можно посмотреть здесь.