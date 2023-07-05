Семья Букиных вернется на ТНТ

Сериал «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год. Он состоял из шести сезонов, первый эпизод вышел 8 марта 2006-го. В центре сюжета — жизнь семьи Букиных, состоящей из четырех человек. По сюжету муж Гена, жена Даша и двое детей Света и Рома каждый день ссорятся, но при этом все равно остаются вместе. В 2008 году сериал получил в премии «MTV Россия» награду в номинации «лучший сериал». В 2011-м в Екатеринбурге был установлен памятник герою сериала Гене Букину.