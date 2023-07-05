Семья Букиных вернется на ТНТ

ТНТ снимает новый проект о семье Букиных, сообщил телеканал «Ведомостям» в пресс-релизе. Он получит название «Букины» и будет состоять из 10 серий.
«Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Вы просили Галустяна — он с нами, вы просили Мартиросяна — и он вернулся, вы мечтали о Светлакове — он снова на ТНТ. Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных», — сказала директор телеканала Тина Канделаки, чьи слова приводят в пресс-релизе.
Исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов отметил, что в новом сезоне сериал не будет «стерильно ситкомовским», а превратится в «более тонкую и объемную» историю, которая будет соответствовать духу времени.
Телеграм-канал «Новости кинопроизводства» сообщил об этом раньше других, по его информации, производством «Букиных» займутся братья Андреасян. Имена режиссера и сценариста сериала пока не называют.
Сериал «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год. Он состоял из шести сезонов, первый эпизод вышел 8 марта 2006-го. В центре сюжета — жизнь семьи Букиных, состоящей из четырех человек. По сюжету муж Гена, жена Даша и двое детей Света и Рома каждый день ссорятся, но при этом все равно остаются вместе. В 2008 году сериал получил в премии «MTV Россия» награду в номинации «лучший сериал». В 2011-м в Екатеринбурге был установлен памятник герою сериала Гене Букину.