Сериал «Букины» начнет выходить на ТНТ 18 декабря

По сюжету муж Гена, жена Даша и двое детей Света и Рома каждый день ссорятся, но при этом все равно остаются вместе. В 2008 году сериал получил в премии «MTV Россия» награду в номинации «Лучший сериал». В 2011-м в Екатеринбурге был установлен памятник герою сериала Гене Букину.