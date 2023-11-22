Сериал «Букины» начнет выходить на ТНТ 18 декабря

Первый эпизод продолжения сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины» выйдет на ТНТ 18 декабря в 20.00. Об этом говорится в соцсетях телеканала.
«Как говорится, не родись красивой, а родись Букиными!» — говорится в посте ТНТ. В сериале к своим ролям вернулись Наталья Бочкарева, Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Александр Якин.
Актеров Павла Савинкова и Юлию Захарову, которые исполнили роли соседей семейства Букиных — Лены и Толика Полено, в продолжение не позвали. Новых соседей сыграют Екатерина Стулова и Максим Лагашкин.
О том, что семья Букиных вернется на экраны стало известно летом этого года. Тогда директор телеканала Тина Канделаки заявила, что ТНТ слышит своего зрителя, поэтому и возвращает на канал «любимых и проверенных временем звезд».
Сериал «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год. Он состоял из шести сезонов, первый эпизод вышел 8 марта 2006-го. В центре сюжета — жизнь семьи Букиных, состоящей из четырех человек.
По сюжету муж Гена, жена Даша и двое детей Света и Рома каждый день ссорятся, но при этом все равно остаются вместе. В 2008 году сериал получил в премии «MTV Россия» награду в номинации «Лучший сериал». В 2011-м в Екатеринбурге был установлен памятник герою сериала Гене Букину.
21 ноября стало известно, что СТС снимет продолжение сериалов «Не родись красивой» и «Молодежка». Телеканал также запустил в производство новые серии таких проектов, как «Даешь молодежь!», «Слава Богу, ты пришел!» и «Шесть кадров».