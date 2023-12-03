ТНТ показал трейлер «Букиных»

Телеканал ТНТ опубликовал трейлер продолжения сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины». Ролик появился в его телеграм-канале. Сериал стартует 18 декабря.
В трейлере показали основных героев, а также новых в исполнении Максима Лагашкина, Екатерины Стуловой, Анны Глаубэ, Михаила Тарабукина и Тимура Батрутдинова.
К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Возвращение телесемейки канал называет эпохальным.
Актеров Павла Савинкова и Юлию Захарову, которые исполнили роли соседей семейства Букиных — Лену и Толика Полено, в продолжение не позвали. Новых соседей сыграли Лагашкин и Стулова.
Сериал «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год. Он состоял из шести сезонов, первый эпизод вышел 8 марта 2006-го.