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ТНТ показал трейлер «Букиных»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

Телеканал ТНТ опубликовал трейлер продолжения сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины». Ролик появился в его телеграм-канале. Сериал стартует 18 декабря.

В трейлере показали основных героев, а также новых в исполнении Максима Лагашкина, Екатерины Стуловой, Анны Глаубэ, Михаила Тарабукина и Тимура Батрутдинова.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Возвращение телесемейки канал называет эпохальным.

Актеров Павла Савинкова и Юлию Захарову, которые исполнили роли соседей семейства Букиных — Лену и Толика Полено, в продолжение не позвали. Новых соседей сыграли Лагашкин и Стулова.

Сериал «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год. Он состоял из шести сезонов, первый эпизод вышел 8 марта 2006-го.

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Екатерина СтуловаМаксим ЛагашкинАнна ГлаубэМихаил ТарабукинТимур Батрутдинов
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