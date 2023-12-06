Киллиан Мерфи и Марго Робби обсудили «Барбенгеймера»

Исполнитель главной роли в «Оппенгеймере» Киллиан Мерфи и звезда фильма «Барби» Марго Робби встретились в интервью-шоу Variety «Актеры об актерах». Они обсудили работу над главными картинами этого года и их единовременные релизы, а Мерфи признался, что теперь знает, что такое мем.
В разговоре о синхронных премьерах фильмов Робби рассказала о просьбе продюсера «Оппенгеймера» перенести премьеру «Барби».
«Мне позвонил один из ваших продюсеров, Чак Ровен, — мы были знакомы по другим проектам. Он сказал: „Я думаю, вам нужно перенести дату премьеры“. Я ответила, что мы дату не перенесем, и если он боится за свой фильм, то пусть двигает свою дату. А он ответил: „Нет, свою дату мы двигать не будем, но думаю, для вас будет лучше, если перенесете“. Я опять ответила, что мы ничего переносить не будем. В итоге, мне кажется, это было отличным сочетанием — „Оппенгеймер“ и „Барби“», — рассказала актриса.
Мерфи поделился, что был удивлен, когда Нолан предложил ему главную роль в своем новом фильме. «Это уже наша шестая совместная работа, но до этого я играл только второстепенных персонажей. В этот раз мне позвонила жена Криса Эмма Томас, потому что у самого Нолана телефона нет, и передала ему трубку. Он в своей привычной английской манере сказал: «Знаешь, я тут буду снимать фильм про Оппенгеймера, не хочешь главную роль сыграть?» Мерфи также рассказал, что сценарий, который прислал ему Нолан, был написан от первого лица. «Такое я читал впервые», — добавил актер.
Робби спросила коллегу, действительно ли он не знает, что такое мемы, — в интервью 2017 года Мерфи признался, что не представляет о их существовании.
«У меня два сына-подростка. Я знаю, что такое мем. Теперь я знаю, что существуют даже мемы о том, что я не знаю, что такое мемы. Но тогда я правда не представлял, что это. Не стоит забывать, что это было давно. Теперь это стало мемом, который пожирает сам себя. Как правило, люди присылают его мне со словами «Тебе надо это увидеть»», — ответил Мерфи.
Актеры также обсудили мемы о «Барбенгеймере», которые стали популярными в преддверии выхода фильмов.
«Было так много клевых. Люди такие остроумные. Меня постоянно спрашивали, общаются ли между собой наши отделы маркетинга. И я отвечала: «Нет, мир сам это делает! Это никакая не рекламная кампания»», — сказала актриса.
Премьера «Оппенгеймера» и «Барби» состоялась 21 июля 2023 года. Картина Греты Гервиг заработала почти 1,5 млрд долларов в мировом прокате и стала самым кассовым фильмом 2023 года. Работа Нолана собрала более 850 млн, попав на третье место по кассовости.