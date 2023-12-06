Киллиан Мерфи и Марго Робби обсудили «Барбенгеймера»

«Мне позвонил один из ваших продюсеров, Чак Ровен, — мы были знакомы по другим проектам. Он сказал: „Я думаю, вам нужно перенести дату премьеры“. Я ответила, что мы дату не перенесем, и если он боится за свой фильм, то пусть двигает свою дату. А он ответил: „Нет, свою дату мы двигать не будем, но думаю, для вас будет лучше, если перенесете“. Я опять ответила, что мы ничего переносить не будем. В итоге, мне кажется, это было отличным сочетанием — „Оппенгеймер“ и „Барби“», — рассказала актриса.