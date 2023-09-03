«Барби» стала самым кассовым фильмом 2023 года

«Барби» преодолела отметку в 1 млрд долларов по кассовым сборам всего за 17 дней проката — ранее ни один фильм Warner Bros. не делал этого так быстро. Прошлый рекорд принадлежал «Гарри Поттеру и Дарам смерти: Часть II», которому удалось добраться до цифры с девятью нулями за 19 дней.