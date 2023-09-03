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«Барби» стала самым кассовым фильмом 2023 года

Виктория Шанина
Сегодня в 10:08

После прошедших выходных фильм «Барби» Греты Гервиг в общей сложности заработал 1,360 млрд долларов. Это самая кассовая картина в 2023 году, пишет «Барби».

Чтобы занять первую строчку в списке самых кассовых фильмов этого года, «Барби» пришлось обогнать предыдущего лидера — «Братья Супер Марио в кино». Мультфильм вышел в апреле и заработал за все время проката 1,359 млрд долларов.

«Барби» преодолела отметку в 1 млрд долларов по кассовым сборам всего за 17 дней проката — ранее ни один фильм Warner Bros. не делал этого так быстро. Прошлый рекорд принадлежал «Гарри Поттеру и Дарам смерти: Часть II», которому удалось добраться до цифры с девятью нулями за 19 дней.

Кроме того, фильм «Барби» стал самой кассовой лентой, снятой женщиной-режиссером. Ранее этот рекорд принадлежал «Чудо-женщине» 2017 года Патти Дженкинс (картина собрала 822,8 млн долларов).

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