21 июля в мировой прокат выйдут сразу две крупные премьеры: «Барби» и «Оппенгеймер». Первая — комедия Греты Гервиг про жителей Барбиленда и приключения главной героини и Кена в реальном мире, вторая — драма Кристофера Нолана, построенная вокруг жизни Роберта Оппенгеймера, одного из разработчиков ядерного оружия. Зрители уже сравнивали давно ожидаемые картины и выбирали себе наряды для похода в кинотеатр.
СМИ сообщают, что режиссер «Оппенгеймера» разочарован тем, что релиз состоится в один день с другим блокбастером. Зато в сети этот факт креативно обыгрывают и даже пытаются объединить обе премьеры — так появился «Барбингеймер». Зрители даже создали трейлер к несуществующему фильму.
Комментаторы утверждают, что всерьез заинтересованы в подобном кроссовере. «Я бы действительно хотела посмотреть „Барбингеймера“, если бы он существовал», — пишут под видео.
К фильму, объединяющему обе вселенные, создают постеры
На фанатских афишах «Барбингеймера» Марго Робби, сыгравшая Барби, сидит на плече не у Райана Гослинга в образе Кена, а у Киллиана Мерфи — именно он играет Роберта Оппенгеймера. На других постерах Барби смотрит на розовый взрыв в Барбиленде или вместе с Кеном пытается уехать на кабриолете подальше от разорвавшейся ядерной бомбы. Изменился и слоган: официальная версия к картине Гервиг звучит как «Она — это всё. Он просто Кен», теперь фраза превратилась в «Она — это всё. Он просто физик-теоретик».