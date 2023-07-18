На фанатских афишах «Барбингеймера» Марго Робби, сыгравшая Барби, сидит на плече не у Райана Гослинга в образе Кена, а у Киллиана Мерфи — именно он играет Роберта Оппенгеймера. На других постерах Барби смотрит на розовый взрыв в Барбиленде или вместе с Кеном пытается уехать на кабриолете подальше от разорвавшейся ядерной бомбы. Изменился и слоган: официальная версия к картине Гервиг звучит как «Она — это всё. Он просто Кен», теперь фраза превратилась в «Она — это всё. Он просто физик-теоретик».