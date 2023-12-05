Автор и исполнитель хита «Peaches» Джек Блэк напишет саундтрек для «Кунг-фу Панды-4»

Джек Блэк и музыкальная группа Tenacious D, в которую входит сам актер и Кайл Гэсс, запишут песню для мультфильма «Кунг-фу Панда-4». Об этом стало известно из интервью для The Hollywood Reporter в честь 20-летия «Школы рока».
Она прозвучит в титрах. Название и другие подробности не называются. Релиз «Кунг-фу Панды-4» ожидается 8 марта 2024 года, спустя восемь лет после релиза предыдущей полнометражной картины в 2016 году.
Сюжет расскажет о панде По (Блэк), которая будет искать себе преемника. На своем пути она столкнется с могущественным противником по имени Хамелеон.
Ранее Джек Блэк написал и исполнил неожиданную хит-балладу «Peaches» для мультфильма «Супербратья Марио. Фильм». Она завирусилась в тиктоке и попала в чарт Billboard Hot 100, где достигла 56-й строчки. Трек занимает четвертое место в списке лучших трендов YouTube 2023 года.
В апреле Universal официально объявила о планах отправить песню «Peaches» из мультфильма «Супербратья Марио. Фильм» на «Оскар». В композиции Боузер признается в трепетных, но безответных чувствах к принцессе Пич.