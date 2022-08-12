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Universal выпустит мультфильм «Кунг-фу панда 4» в марте 2024 года
Вчера в 23:27

Кинокомпания Universal анонсировала выход четвертой части мультфильма «Кунг-фу панда». Он появится в кинотеатрах 8 марта 2024 года. Об этом сообщил Deadline.

Кто разработает очередную серию франшизы, неизвестно. Возможный сюжет картины также пока остается загадкой. СМИ сообщают, что действие анимационной ленты вновь развернется на территории Китая.

«Кунг-фу панда 4» выйдет на экраны спустя восемь лет после релиза предыдущей полнометражной картины в 2016 году. После выхода третьего фильма франшизу также пополнили два сериала с подзаголовками «Лапки судьбы» и «Рыцарь дракона».

В последнем сериале, вышедшем в этом году, к озвучке главного персонажа — панды По — вернулся актер Джек Блэк. В СМИ предполагают, что он озвучит героя и в четвертом полнометражном мультфильме серии.

«Кунг-фу панду 4» создадут на студии DreamWorks Animation — она занималась разработкой и предыдущих картин франшизы. Первые три фильма в сумме заработали около 1,8 млрд долларов.

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