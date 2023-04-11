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Universal отправит песню «Peaches» из мультфильма «Супербратья Марио. Фильм» на «Оскар»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:15

Universal официально объявила о планах отправить песню «Peaches» из мультфильма «Супербратья Марио. Фильм» на «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Предполагается, что «Peaches» в исполнении Джека Блэка будет представлена в номинации «Лучшая оригинальная песня». В композиции герой актера Боузер признается в трепетных, но безответных чувствах к принцессе Пич, которую сыграла Аня Тейлор-Джой.

Песня написана Блэком, режиссерами фильма Аароном Хорватом и Михаэлем Елеником, а также Эриком Осмондом и Джоном Спайкером.

7 апреля в сети появился клип на хит-балладу «Peaches». С момента выхода он набрал более 6 млн просмотров на ютубе.

«Супербратья Марио. Фильм» рассказывает о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи, которые во время работы попадают в таинственную трубу и оказываются в волшебном мире. Когда они разлучаются, Марио отправляется в эпический поход, чтобы найти Луиджи. С помощью обучения у принцессы Пич из Грибного королевства он открывает в себе новые силы.

В озвучке приняли участие Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Жаба), Сет Роген (Донки Конг), Фред Армизен (Крэнки Конг), Кевин Майкл Ричардсон (Камек) и Себастьян Манискалко (Спайк).

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Джек БлэкАня Тейлор-джойАарон ХорватКрис ПраттЧарли ДейФред Армизен
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