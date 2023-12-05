«Сейчас я дорожу каждой минутой»: Джейми Фокс впервые появился на публике после госпитализации

«Я хочу поблагодарить всех. Я прошел через многое и теперь дорожу каждой минутой — теперь все иначе. Я бы не пожелал того, через что прошел, своему злейшему врагу, потому что это тяжело, когда ты видишь тоннель. Я видел тоннель — я не видел света», — сказал он.