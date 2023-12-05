«Сейчас я дорожу каждой минутой»: Джейми Фокс впервые появился на публике после госпитализации

Джейми Фокс, который не появлялся на публике с тех пор, как в апреле попал в больницу, впервые официально вышел в свет на церемонии Critics Choice Association’s Celebration of Cinema & Television Honoring Black, Latino & AAPI Achievements.
Актер вышел на сцену, чтобы принять награду «Авангард» от ведущей и своей коллеги по фильму «Похороны» Джурни Смоллетт. Свою 12-минутную речь Фокс начал со слов, что еще полгода назад не мог ходить.
«Я хочу поблагодарить всех. Я прошел через многое и теперь дорожу каждой минутой — теперь все иначе. Я бы не пожелал того, через что прошел, своему злейшему врагу, потому что это тяжело, когда ты видишь тоннель. Я видел тоннель — я не видел света», — сказал он.
Ошеломленная публика не ждала появления Фокса. Он не был заранее объявлен лауреатом премии, которая вручалась в самом конце шоу, и не появлялся на красной дорожке перед мероприятием.
Актер попал в больницу 11 апреля. Его дочь Коррин тогда связала госпитализацию с «медицинскими осложнениями». До выступления на церемонии единственным его комментарием о болезни был пост в соцсетях в июле этого года.
Фокс опроверг появившиеся в сети слухи о том, что после неотложной медицинской помощи его парализовало и он ослеп. «Я действительно попал в ад и вернулся обратно», — описал актер то, что с ним произошло. По его словам, выздоровление шло не без трудностей. О какой болезни идет речь, до сих пор неизвестно.
В ноябре этого года Фокса обвинили в сексуальных домогательствах. Его представители отрицают все обвинения, подчеркивая, что девушка, в иске которой имя указано как Джейн Доу (обозначение женской стороны в судебном процессе), уже обращалась с подобным заявлением в суд в Бруклине. Однако тогда дело было прекращено.