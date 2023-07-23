Реклама
Новости

«Я попал в ад и вернулся обратно»: Джейми Фокс рассказал о своем выздоровлении после госпитализации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

Джейми Фокс рассказал фанатам о своем выздоровлении после госпитализации в апреле. Актер не рассказал ничего конкретного о своих проблемах со здоровьем, но поделился историей выздоровления в инстаграме*.

«Я даже не могу начать рассказывать вам, как далеко мы зашли и каким тяжелым был путь обратно. Я прошел через то, через что, как я думал, никогда не пройду», — рассказал Фокс, поблагодарив фанатов за их молитвы и сообщения.

Фокс сказал, что долго не появлялся и не рассказывал о себе, потому что «не хотел, чтобы вы видели меня таким». «Я хочу, чтобы вы видели, как я смеюсь, хорошо провожу время, устраиваю вечеринки, шучу, снимаюсь в кино, телешоу. Я просто не хотел, чтобы вы видели, как из меня торчат трубки, и пытались понять, выживу ли я», — объяснил он.

Фокс опроверг появившиеся в сети слухи о том, что после неотложной медицинской помощи его парализовало и он ослеп. «Я действительно попал в ад и вернулся обратно», — описал актер то, что с ним произошло. По его словам, выздоровление шло не без трудностей.

В конце видео Фокс признался фанатам в любви и объявил о своем возвращении.

Фокс попал в больницу 11 апреля. Его дочь Коррин тогда связала госпитализацию с «медицинскими осложнениями».

расскажите друзьям
люди
Джейми Фокс
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»