«Я попал в ад и вернулся обратно»: Джейми Фокс рассказал о своем выздоровлении после госпитализации

Фокс сказал, что долго не появлялся и не рассказывал о себе, потому что «не хотел, чтобы вы видели меня таким». «Я хочу, чтобы вы видели, как я смеюсь, хорошо провожу время, устраиваю вечеринки, шучу, снимаюсь в кино, телешоу. Я просто не хотел, чтобы вы видели, как из меня торчат трубки, и пытались понять, выживу ли я», — объяснил он.