«Я попал в ад и вернулся обратно»: Джейми Фокс рассказал о своем выздоровлении после госпитализации

Джейми Фокс рассказал фанатам о своем выздоровлении после госпитализации в апреле. Актер не рассказал ничего конкретного о своих проблемах со здоровьем, но поделился историей выздоровления в инстаграме*.
«Я даже не могу начать рассказывать вам, как далеко мы зашли и каким тяжелым был путь обратно. Я прошел через то, через что, как я думал, никогда не пройду», — рассказал Фокс, поблагодарив фанатов за их молитвы и сообщения.
Фокс сказал, что долго не появлялся и не рассказывал о себе, потому что «не хотел, чтобы вы видели меня таким». «Я хочу, чтобы вы видели, как я смеюсь, хорошо провожу время, устраиваю вечеринки, шучу, снимаюсь в кино, телешоу. Я просто не хотел, чтобы вы видели, как из меня торчат трубки, и пытались понять, выживу ли я», — объяснил он.
Фокс опроверг появившиеся в сети слухи о том, что после неотложной медицинской помощи его парализовало и он ослеп. «Я действительно попал в ад и вернулся обратно», — описал актер то, что с ним произошло. По его словам, выздоровление шло не без трудностей.
В конце видео Фокс признался фанатам в любви и объявил о своем возвращении.
Фокс попал в больницу 11 апреля. Его дочь Коррин тогда связала госпитализацию с «медицинскими осложнениями».