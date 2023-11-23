Американского актера Джейми Фокса обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Variety. Женщина, якобы пострадавшая от его действий, подала на актера в суд.
Женщина, в иске которой имя указано как Джейн Доу, утверждает, что в 2015 году Фокс отвел ее в укромный уголок лаунджа Catch в Нью-Йорке, потрогал ее грудь и засунул руку в штаны против ее воли. В тот вечер она сидела с другом за соседним столиком с актером и владельцем бара Марком Бирнбаумом. Собеседник женщины встал и попросил Фокса сфотографироваться.
Согласно иску, Фокс сказал женщине «Ух ты, у тебя такое супермодельное тело» и «Ты так хорошо пахнешь» и сравнил ее с Габриэль Юнион. Она утверждает, что затем актер взял ее за руку и увел на крышу, охранник это видел. Когда пришел друг женщины, Фокс прекратил.
Женщина требует компенсации за боль, эмоциональные страдания, тревогу и унижение. По ее словам, после случившегося она почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Иск также подан против Бирнбаума и Catch за пособничество и то, что они не смогли должным образом контролировать своих сотрудников.