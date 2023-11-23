Джейми Фокса обвинили в сексуальных домогательствах

Женщина, в иске которой имя указано как Джейн Доу, утверждает, что в 2015 году Фокс отвел ее в укромный уголок лаунджа Catch в Нью-Йорке, потрогал ее грудь и засунул руку в штаны против ее воли. В тот вечер она сидела с другом за соседним столиком с актером и владельцем бара Марком Бирнбаумом. Собеседник женщины встал и попросил Фокса сфотографироваться.