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Джейми Фокса обвинили в сексуальных домогательствах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:47

Американского актера Джейми Фокса обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Variety. Женщина, якобы пострадавшая от его действий, подала на актера в суд.

Женщина, в иске которой имя указано как Джейн Доу, утверждает, что в 2015 году Фокс отвел ее в укромный уголок лаунджа Catch в Нью-Йорке, потрогал ее грудь и засунул руку в штаны против ее воли. В тот вечер она сидела с другом за соседним столиком с актером и владельцем бара Марком Бирнбаумом. Собеседник женщины встал и попросил Фокса сфотографироваться.

Согласно иску, Фокс сказал женщине «Ух ты, у тебя такое супермодельное тело» и «Ты так хорошо пахнешь» и сравнил ее с Габриэль Юнион. Она утверждает, что затем актер взял ее за руку и увел на крышу, охранник это видел. Когда пришел друг женщины, Фокс прекратил.

Женщина требует компенсации за боль, эмоциональные страдания, тревогу и унижение. По ее словам, после случившегося она почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Иск также подан против Бирнбаума и Catch за пособничество и то, что они не смогли должным образом контролировать своих сотрудников.

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