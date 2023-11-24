Представители Джейми Фокса ответили на обвинение в сексуализированном насилии

«Предполагаемого инцидента не было. В 2020 году этот человек подал почти такой же иск в Бруклине. Вскоре после этого дело было прекращено. Сегодня эти претензии не более жизнеспособны, чем тогда. Мы уверены, что они снова будут отклонены», — сказал представитель Фокса.