Представители Джейми Фокса ответили на обвинение в сексуализированном насилии

Представители Джейми Фокса ответили на иск, в котором актера обвиняют в сексуализированном насилии, которое якобы произошло в 2015 году. Об этом сообщает Deadline.
«Предполагаемого инцидента не было. В 2020 году этот человек подал почти такой же иск в Бруклине. Вскоре после этого дело было прекращено. Сегодня эти претензии не более жизнеспособны, чем тогда. Мы уверены, что они снова будут отклонены», — сказал представитель Фокса.
Он добавил, что как только это произойдет, актер намерен подать иск о злонамеренном преследовании «против этой особы и ее адвокатов за повторную подачу этого необоснованного иска».
Женщина, в иске которой имя указано как «Джейн Доу» (обозначение женской стороны в судебном процессе), утверждает, что в 2015 году Фокс положил руки на ее талию, а затем отвел ее в укромный уголок лаунджа Catch в Нью-Йорке, где потрогал за грудь и засунул руку в штаны против ее воли.
«Джейн Доу» требует компенсации за боль, эмоциональные страдания, тревогу и унижение. По ее словам, после случившегося она почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.
Дело было подано в рамках нью-йоркского закона «О взрослых пострадавших», который предоставляет истцам, пострадавшим от сексуализированного насилия, год для подачи заявления исков, независимо от срока давности.
Срок действия закона истек вчера, 23 ноября, что вызвало шквал исков в последние дни. Так в сексуализированном насилии был дважды обвинен дважды рэпер Дидди (первый иск девушка забрала через сутки, после его подачи), мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, Кьюб Гудинг, Дэнни Элфман, Рассел Брэнд и другие.