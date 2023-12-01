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Анонс трейлера GTA VI за полчаса набрал 350 тыс. лайков. Видео покажут 5 декабря

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:45

Rockstar Games анонсировала дату релиза трейлера следующей GTA в своем твиттере (X). Разработчики показали арт с пальмами и закатом.

Первый трейлер GTA VI выйдет 5 декабря, в 17.00 по московскому времени. За полчаса пост с анонсом набрал 350 тыс. лайков.

© Изображение: Rockstar Games/X

Студия уже анонсировала выход трейлера в начале декабря, но точной даты не называла. В декабре Rockstar Games отмечает свое 25-летие.

В сентябре прошлого года в сеть слили архив с десятками видео с кадрами из Grand Theft Auto VI. Вместе с ними в открытый доступ попали тысячи строк исходного кода игры. Это самая масштабная утечка в игровой индустрии, в связи с этим Rockstar поддержали другие разработчики, среди них Нил Дракманн (Naughty Dog), Павел Саско (CD Projekt RED), Кори Барлог (Santa Monica) и другие.

«Афиша Daily» публиковала материал, в котором подробнее рассказала, что стало известно благодаря грандиозной утечке GTA VI.

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