Анонс трейлера GTA VI за полчаса набрал 350 тыс. лайков. Видео покажут 5 декабря

Rockstar Games анонсировала дату релиза трейлера следующей GTA в своем твиттере (X). Разработчики показали арт с пальмами и закатом.
Первый трейлер GTA VI выйдет 5 декабря, в 17.00 по московскому времени. За полчаса пост с анонсом набрал 350 тыс. лайков.
Студия уже анонсировала выход трейлера в начале декабря, но точной даты не называла. В декабре Rockstar Games отмечает свое 25-летие.
В сентябре прошлого года в сеть слили архив с десятками видео с кадрами из Grand Theft Auto VI. Вместе с ними в открытый доступ попали тысячи строк исходного кода игры. Это самая масштабная утечка в игровой индустрии, в связи с этим Rockstar поддержали другие разработчики, среди них Нил Дракманн (Naughty Dog), Павел Саско (CD Projekt RED), Кори Барлог (Santa Monica) и другие.
«Афиша Daily» публиковала материал, в котором подробнее рассказала, что стало известно благодаря грандиозной утечке GTA VI.