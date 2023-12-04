Экс-режиссер «Ералаша», осужденный по статье о развратных действиях над ребенком, ушел на СВО

«Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно я пригожусь хотя бы в окопе. Понимаю все риски. Понимаю, что шансов вернуться немного. Но во все времена позор принято было смывать кровью», — аргументировал свой поступок экс-режиссер.