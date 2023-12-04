Экс-режиссер «Ералаша», осужденный по статье о развратных действиях над ребенком, ушел на СВО

Бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осужденный по делу о сексуализированном насилии над 13-летним мальчиком, ушел на военную операцию на Украине. Об этом его сестра рассказала Msk1.ru.
5 ноября Белостоцкий написал в соцсетях, что подписал контракт с Минобороны и примерно через неделю отбудет на передовую.
«Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно я пригожусь хотя бы в окопе. Понимаю все риски. Понимаю, что шансов вернуться немного. Но во все времена позор принято было смывать кровью», — аргументировал свой поступок экс-режиссер.
Белостоцкого арестовали 14 октября 2020 года, но в СМИ эта информация появилась лишь через год. В июле 2022 года его приговорили к 14 годам колонии строго режима, признав виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК — сексуальные действия в отношении лица младше 14 лет с использованием его беспомощного состояния (максимальное наказание — 20 лет лишения свободы).
По версии обвинения, Белостоцкий в ноябре 2018 года у себя в московской квартире «совершил иные действия сексуального характера в отношении ранее знакомого ему малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии, которое лишало его возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление».
В ноябре того же года Белостоцкому сократили срок более чем в два раза — до 6,5 года и обязали перевести его в колонию общего режима. Это связано с переквалификацией дела на более мягкую статью — вторую часть статьи 135 УК — развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 (здесь максимальный срок — 8 лет).